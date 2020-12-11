Геннадія Кернеса вивезли до Німеччинина лікування у вересні

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили обидві нирки, його стан погіршився. Про це повідомив речник міськради Харкова Юрій Сидоренко у коментарі «Громадському».

Сидоренко уточнив, що Кернес перебуває на гемодіалізі (метод очищення крові при нирковій недостатності). Лікарі наразі не можуть дати жодних прогнозів щодо роботи органів.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Геннадій Кернес впав у кому під час перебування в лікарні з двостороннім запаленням легенів. Пізніше стало відомо, що у нього виявили коронавірус. 17 вересня Кернеса вивезли до Німеччини і госпіталізували в клініку Charite.

Востаннє про стан Геннадія Кернеса повідомляли його сини. Вони зазначали, що його «у чудовому стані», та заперечували чутки про його інсульт. За словами Даниїла Кернеса, у міського голови Харкова було ускладнене дихання через важку форму коронавірусної хвороби.

4 листопада стало відомо, що Геннадія Кернеса переобрали мером Харкова, незважаючи на те, що той не виходив на зв’язок з моменту госпіталізації до німецької клініки Charite. Перша сесія депутатів нового скликання Харківської міської ради, яка відбулася 8 грудня, визнала відсутнього в Харкові Геннадія Кернеса мером міста без складання присяги.