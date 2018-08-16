Генпрокуратура оскаржила закриття судом справи проти Геннадія Кернеса

Генеральна прокуратура України подала апеляцію на рішення Київського районного суду Полтави про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це в четвер, 16 серпня, повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко у своєму Facebook.

За його словами, Генпрокуратура оскаржила рішення суду за справою Кернеса.

«Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура в установленому порядку подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи щодо Г. Кернеса», - написав Лисенко в соцмережі.

Нагадаємо, що 10 серпня суд закрив кримінальне провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького «у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення підтримувати обвинувачення у справі». За словами судді, сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та вирішив закрити справу.

Заступниця генпрокурора заявила, що закриття кримінального провадження у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса є незаконним. За її словами прокуратура відкрила провадження проти судді про завідомо неправосудне рішення.

Натомість, Рада суддів на своїму позачарговому засіданні 13 серпня, ухвалила резолюцію про неприпустимість притягнення судді до кримінальної відповідальності за ухвалення судового рішення.