Генпрокуратура оскаржила закриття судом справи проти Геннадія Кернеса

СуспільствоАндрій Стець, 16 серпня510

До теми

Генеральна прокуратура України подала апеляцію на рішення Київського районного суду Полтави про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це в четвер, 16 серпня, повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко у своєму Facebook.

За його словами, Генпрокуратура оскаржила рішення суду за справою Кернеса.

«Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура в установленому порядку подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи щодо Г. Кернеса», - написав Лисенко в соцмережі.

Нагадаємо, що 10 серпня суд закрив кримінальне провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького «у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення підтримувати обвинувачення у справі». За словами судді, сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та вирішив закрити справу.

Заступниця генпрокурора заявила, що закриття кримінального провадження у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса є незаконним. За її словами прокуратура відкрила провадження проти судді про завідомо неправосудне рішення.

Натомість, Рада суддів на своїму позачарговому засіданні 13 серпня, ухвалила резолюцію про неприпустимість притягнення судді до кримінальної відповідальності за ухвалення судового рішення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Генпрокуратура не каратиме прокурорів через їхню відсутність на засіданні у справі Кернеса ZAXID.NET
Генпрокуратура відкрила провадження проти судді, який закрив справу Кернеса ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук