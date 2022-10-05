Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв посилювати підтримку України. Про це він написав у Twitter.

У розмові Єнс Столтенберг відзначив контрнаступальний прогрес ЗСУ.

«Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і відзначив хоробрий український народ та сили за вражаючий прогрес у відновленні своєї території від російських агресорів», – йдеться у повідомленні.

За його словами, підтримка країн НАТО для України надаватиметься «стільки, скільки буде потрібно».

«Росія повинна зупинити війну, яку вона розпочала. НАТО продовжуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно», – написав генсек.

До слова, 4 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу.