Голова МЗС Польщі виступив за зміну скандального закону про Інститут нацпам’яті

СвітОлег Костюк, сьогодні, 18:421261

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Голова МЗС Польщі виступив за зміну скандального закону про Інститут нацпам’яті
фото Польського радіо
Глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч виступив за внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Про це Чапутовіч сказав в інтерв'ю RMF FM в суботу, 9 червня.

«Це рішення необхідне, щоб ми тут позначили нашу позицію, тому що, як і раніше, існує певна недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації», – сказав Чапутовіч.

Водночас міністр зазначив, що цей закон зараз передусім є проблемою для відносин Польщі з США та Ізраїлем.

У той же час Чапутовіч висловив думку, що закон не сприяє зростанню антисемітських настроїв в Польщі, тому що «їх немає».

Дипломат також зазначив, що польський Сейм може внести поправки в закон без рішення Конституційного суду Польщі, який повинен розглянути документ за зверненням президента країни Анджея Дуди.

Нагадаємо, що закон передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Закон розкритикували в Ізраїлі, США та Україні.

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