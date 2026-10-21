Голова НБУ прокоментував обшуки на робочому місці

Голова Національного банку України Андрій Пишний прокоментував обшуки, які проводили співробітники Національного антикорупційного бюро. За словами Пишного, слідчі дії не стосувалися діяльності Нацбанку та його роботи на посаді голови регулятора. Про це Андрій Пишний написав на своїй фейсбук-сторінці в середу, 21 жовтня.

За словами Андрія Пишного, НАБУ проводило обшуки в його «робочому просторі» в межах кримінального провадження, яке не стосується діяльності Національного банку та його роботи на посаді очільника НБУ. Андрій Пишний запевнив, що під час слідчих дій детективи не виявили доказів його причетності до правопорушення.

«Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами. За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень», – написав Андрій Пишний.

Нагадаємо, про обшуки в Національному банку стало відомо вранці в середу, 21 жовтня. Слідчі дії підтвердили в НБУ та НАБУ, однак подробиць не розголошували.

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Зауважимо, що Андрій Пишний згадувався в контексті справи «Форест Гамп» щодо легалізації 150 млн грн для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який є фігурантом справи «Мідас». За даними слідства, гроші для застави за Галущенка відмивали через державний «Сенс Банк», яким тоді керував Олексій Ступак.

Колишній голова наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунер стверджував, що призначенням керівництва банку займався інший фігурант справи «Форест Гамп» Василь Веселий, якого, за його словами, призначили за рекомендацією Андрія Пишного. Водночас Пишний заперечував, що рекомендував Веселого на цю посаду.