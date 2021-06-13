Штраф для директора сауни за роботу під час карантину, штраф для екс-мера Дублян за бійку під час сесії, смертельні ДТП у Львові та футбол. Розповідаємо коротко про головні новини Львова за сьогодні.

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Від початку пандемії до неділі, 13 червня, діагноз коронавірус підтвердили у 66 619 мешканців Львова. За попередню добу виявили 32 нових випадки.

Суд звільнив від покарання 19-річного водія, що на смерть збив жінку на переході у Львові

Аварія сталася 24 квітня 2020-го, коли 37-річна жінка переходила дорогу на нерегульованому переході на вулиці Городоцькій. Під час суду 19-річний водій визнав вину і просив суворо не карати. Суддя Наталія Галайко дослухалася до прохання.

Директора сауни біля Стрия оштрафували на 17 тис. грн за відвідувачів під час карантину

Сусіди Богдана Барабаша в селі Конюхів поскаржилися в поліцію на роботу сауни. Це був час, коли Львівщина перебувала у червоній зоні, тож робота таких закладів була заборонена. Правоохоронці виїхали перевіряти виклик, всередину сауни їх не пустили, але оскільки це було не перше повідомлення про роботу закладу, то вони таки склали протокол за порушення карантину.

На пішохідному переході біля «Скрині» 21-річний водій на смерть збив чоловіка

Близько 12:05 на вулиці Городоцькій водій позашляховика Mercedes-Benz збив на смерть 39-річного пішохода. ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Екс-мера Дублян вдруге оштрафували за напад на активіста в міськраді

Жовківський районний суд Львівської області визнав винним екс-мера Дублян Василя Поповича у побитті активіста та оштрафував його на 850 грн. І це вже другий штраф екс-мера за напад на активістів, скоєний під час сесії міськради минулого листопада.

Сьогодні перша гра збірної України на Євро-2020. Де подивитися?

О 22:00 в Амстердамі наша команда зустрінеться із Нідерландами. Це перший матч збірної України на Євро-2020. Якщо ви хочете подивитися гру на великому екрані з великою компанією, то ми маємо список таких місць.