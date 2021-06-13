Сауна розташована в селі Конюхів Стрийського району

Стрийський міськрайонний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн керуючого сауною в Стрийському районі Богдана Барабаша за прийом відвідувачів під час посиленого карантину в квітні цього року.

Як ідеться в матеріалах справи, 10 квітня, о 18:00, до поліції звернулись сусіди Богдана Барабаша, який керує сауною «Біля озера», що в селі Конюхів Стрийського району. За словами сусідів, попри карантин, його заклад працював та приймав відвідувачів. 25 березня Львівщину віднесли до червоної зони за рівнем поширення коронавірусу, в межах якої заборонялася робота саун. Тож поліцейські склали протокол на керуючого сауною.

У суді Богдан Барабаш своєї вини не визнав і пояснив, що купив сауну на аукціоні, а зареєстрована вона на його дружину, яка перебуває за кордоном. Сам він ніякої посади в сауні не займає, тож не може нести адміністративної відповідальності за порушення. Крім цього, за словами Богдана Барабаша, того дня відвідувачів у сауні не було, а покази свідків назвав неправдивими.

Інспектор, який складав протокол про порушення карантину, в суді пояснив, що біля бані були припарковані кілька автомобілів. Правоохоронці хотіли зайти всередину приміщення, однак директор сауни не дозволив. Сусіди Богдана Барабаша неодноразово скаржились на роботу сауни під час карантину, тож поліцейські, що прибули на виклик, склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП.

Враховуючи докази та покази свідків, суддя Стрийського міськрайонного суду Назар Янів визнав Богдана Барабаша винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тис. грн. Крім цього, підприємець має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.