Пошуки зниклого хлопчика проводилися цілу ніч

Рятувальники знайшли тіло 12-річного хлопчика, який впав в річку Черемош на Івано-Франківщині. Він послизнувся на каменях та впав у воду, після чого його віднесло течією.

Інцидент трапився в селі Тюдів Косівського району о 20:50 в суботу, 12 червня, повідомляє прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області. На річці перебували троє дітей – один із них послизнувся на каменях та впав у воду, після чого дитину понесло вниз за течією.

Пошуки хлопчика проводилися цілу ніч. Однак вже зранку 13 червня рятувальники підняли на берег річки тіло дитини та передали поліцейським.

Під час огляду слідів насильницької смерті не виявили, саме тіло направили на судово-медичну експертизу.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події. Крім того, вона відкрила справу за статтею про умисне вбивство.