У центрі чадним газом отруївся 13-річний хлопчик, у Львові затримали водія під дією трьох наркотичних речовин, 16-річна львів’янка стала чемпіонкою України з плавання. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 13 листопада.

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Станом на 13 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 92 178 (+451 за попередню добу).

У Львові затримали водія під дією трьох наркотичних речовин

На вул. Костя Левицького поліція помітила авто BMW, яке перебувало у розшуку за втечу з місця ДТП. Водій BMW мав явні ознаки наркотичного сп’яніння.

16-річна львів’янка стала чемпіонкою України з плавання

Марія Городня здобула перемогу на дистанції 800 м вільним стилем серед дівчат до 17 років.

Вантажівка збила 28-річного велосипедиста на Львівщині

ДТП трапилась 12 листопада близько 19:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Суходоли Золочівського району.

У Львові продають приміщення «Лабораторії паранормальних явищ»

«Лабораторія паранормальних явищ» – заклад розі вул. Братів Рогатинців та площі Коліївщини, де кілька десятків років займались ворожінням.

У центрі Львова чадним газом отруївся 13-річний хлопчик

Дитину у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

ФК «Карпати» впевнено переміг черкаське «Дніпро» у Львові

У матчі з черкаським «Дніпром», який відбувся 13 листопада на стадіоні «Україна» у Львові, львів’яни перемогли з рахунком 5:1.