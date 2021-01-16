Усе про мовний закон та штрафи за його порушення в галузі обслуговування, фото найважливіший доріг області до та після ремонту, новий очільник управління СБУ Львівщини та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 16 січня.

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Станом на 16 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 31 843 (+236 за попередню добу).

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Розповідаємо усе про штрафи за порушення мовного закону в галузі обслуговування.

За рік на Львівщині відремонтували майже 300 км доріг

Ми обрали найважливіші і найбільш показові приклади ремонту доріг в області. Показуємо зміни за допомогою порівняльного інструменту «до і «після»

Зеленський призначив нового начальника управління СБУ Львівщини

Іван Осипчук раніше очолював управління СБУ на Кіровоградщині.

Святослав Літинський VS українські суди

В нашій розмові львів'янин розповідає, із чого почався захист мови, чому це хобі переросло у благородну справу і які з компаній всерйоз задумались про права споживачів.