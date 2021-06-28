Усе найважливіше про останній день Leopolis Jazz Fest, у Брюховичах BMW збив 15-річну львівську спортсменку, синоптики прогнозують спеку та грози з градом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 28 червня.

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Станом на 28 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 856 (+2 за попередню добу).

Фінальний акорд

Розповідаємо усе найважливіше про останній день Leopolis Jazz Fest.

Синоптики у Львові прогнозують спеку та грози з градом

Зокрема у понеділок, 28 червня, у Львові можлива мінлива хмарність та без істотних опадів. Температура вдень стпновитиме 22-27°С .

Оксана Караванська показала у Ботанічному саду нову колекцію

Традиційно у рамках Leopolis Jazz Fest відбувся показ нової колекції Оксани Караванської. Фешн-подія відбулась у колоборації із текстильною дизайнеркою Ксенією Уманською.

У Брюховичах BMW збив 15-річну львівську спортсменку

Дівчина разом із групою спортсменів поверталася з підготовки до змагань у Брюховичах. Водій BMW їхав на зустріч та при повороті на бічну вулицю збив її.

Усіх митників, які вернулись на посади після санкцій РНБО, перевірять на поліграфі

На початку квітня понад 100 працівників митниці в різних областях відсторонили від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46.