24-річна дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові, 30-тисячний Трускавець відключили від водопостачання, авто збило 18-річну дівчина на переході у Львові, в Україні дозволили бустерні щеплення людям від 60 років. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 4 січня.

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Станом на 4 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 858 (+28 за попередню добу).

24-річна дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові

Після публікації провокативного відео справою зацікавилась поліція.

30-тисячний курортний Трускавець відключили від водопостачання

Мешканці та туристи уже другий день перебувають без води.

У Львові авто збило 18-річну дівчину на пішохідному переході

58-річний львів’янин на автомобілі Mazda 6 збив 18-річну дівчину, що переходила вул. Богданівську по пішохідному переходу.

В Україні дозволили бустерні щеплення людям від 60 років

Після введення другої дози має пройти щонайменше шість місяців.

Двоє лижників травмувались під час катання на Львівщині

47-річний та 17-річний хлопець з Харкова травмувались на горі Високий Верх.

Головні ремонти Львова у 2022 році

Ми проаналізували бюджет розвитку на 2022 рік і розповідаємо про головні ремонти Львова на цей рік.