Головні новини Львова за 4 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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24-річна дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові, 30-тисячний Трускавець відключили від водопостачання, авто збило 18-річну дівчина на переході у Львові, в Україні дозволили бустерні щеплення людям від 60 років. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 4 січня.
Станом на 4 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 858 (+28 за попередню добу).
24-річна дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові
Після публікації провокативного відео справою зацікавилась поліція.
30-тисячний курортний Трускавець відключили від водопостачання
Мешканці та туристи уже другий день перебувають без води.
У Львові авто збило 18-річну дівчину на пішохідному переході
58-річний львів’янин на автомобілі Mazda 6 збив 18-річну дівчину, що переходила вул. Богданівську по пішохідному переходу.
В Україні дозволили бустерні щеплення людям від 60 років
Після введення другої дози має пройти щонайменше шість місяців.
Двоє лижників травмувались під час катання на Львівщині
47-річний та 17-річний хлопець з Харкова травмувались на горі Високий Верх.
Головні ремонти Львова у 2022 році
Ми проаналізували бюджет розвитку на 2022 рік і розповідаємо про головні ремонти Львова на цей рік.