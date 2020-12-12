ДТП на вул. Городоцькій, суд виправдав охоронця бізнесмена Петра Димінського, куди піти у Львові на вихідних та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за суботу, 12 грудня.

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Станом на 12 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 23 858 (+396 за попередню добу).

Ще одного охоронця Димінського виправдали за брехню про смертельну ДТП

Суд виніс другий вирок щодо охоронців Петра Димінського, яких звинуватили у наданні неправдивих свідчень слідству. Співробітника охоронної фірми «Ірбіс» Сергія Андрушка виправдав суд, бо не знайшов у його діях складу злочину.

У ДТП на вул. Городоцькій у Львові постраждав 3-річний хлопчик

38-річна водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням, унаслідок аварії її разом з трирічним сином госпіталізували.

Корпуси заводу «Мікроприлад» у Львові перебудують під торгово-офісний центр

Корпуси заводу «Мікроприлад» на вул.Ніщинського перебудують під офіси, торгові заклади та заклади харчування. Після реконструкції загальна площа офісного центру буде становити 22,6 тис. м².

Куди піти у Львові у вихідні 11-13 грудня

Прем'єра вистави «Гра», аукціон «Сучасне українське мистецтво», вперше балет Стефанії Туркевич та різдвяна виставка.