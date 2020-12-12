Головні новини Львова за 12 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
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ДТП на вул. Городоцькій, суд виправдав охоронця бізнесмена Петра Димінського, куди піти у Львові на вихідних та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за суботу, 12 грудня.
Станом на 12 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 23 858 (+396 за попередню добу).
Ще одного охоронця Димінського виправдали за брехню про смертельну ДТП
Суд виніс другий вирок щодо охоронців Петра Димінського, яких звинуватили у наданні неправдивих свідчень слідству. Співробітника охоронної фірми «Ірбіс» Сергія Андрушка виправдав суд, бо не знайшов у його діях складу злочину.
У ДТП на вул. Городоцькій у Львові постраждав 3-річний хлопчик
38-річна водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням, унаслідок аварії її разом з трирічним сином госпіталізували.
Корпуси заводу «Мікроприлад» у Львові перебудують під торгово-офісний центр
Корпуси заводу «Мікроприлад» на вул.Ніщинського перебудують під офіси, торгові заклади та заклади харчування. Після реконструкції загальна площа офісного центру буде становити 22,6 тис. м².
Куди піти у Львові у вихідні 11-13 грудня
Прем'єра вистави «Гра», аукціон «Сучасне українське мистецтво», вперше балет Стефанії Туркевич та різдвяна виставка.