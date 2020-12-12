Автомобіль Honda в'їхав в огорожу, а його уламки пошкодили припарковані машини

У п’ятницю, 11 грудня, біля офісу «Київстар» на вул. Городоцькій у Львові водійка автомобіля Honda в’їхала в огорожу. Внаслідок аварії її разом з трирічним сином госпіталізували.

ДТП трапилась близько 14:30. Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річна водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з металевою огорожею. В результаті уламки автомобіля пошкодили дві машини: KIA та ВАЗ-2108, які були припарковані на узбіччі.

Окрім того, тілесні ушкодження отримали водійка Honda та її син віком 3 роки, їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.