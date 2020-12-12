У ДТП на вул. Городоцькій у Львові постраждав 3-річний хлопчик
Мати хлопчика не впоралась з керуванням та в’їхала в огорожу
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 12:060
Автомобіль Honda в'їхав в огорожу, а його уламки пошкодили припарковані машини
У п’ятницю, 11 грудня, біля офісу «Київстар» на вул. Городоцькій у Львові водійка автомобіля Honda в’їхала в огорожу. Внаслідок аварії її разом з трирічним сином госпіталізували.
ДТП трапилась близько 14:30. Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річна водійка автомобіля Honda не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з металевою огорожею. В результаті уламки автомобіля пошкодили дві машини: KIA та ВАЗ-2108, які були припарковані на узбіччі.
Окрім того, тілесні ушкодження отримали водійка Honda та її син віком 3 роки, їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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