У Новояворівську підпалили дільничий пункт поліції, львів'янка відсудила компенсацію за падіння під час ожеледиці, перемога на чемпіонаті світу з фітнес-бікіні та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за неділю, 13 грудня.

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Станом на 13 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 23 945 (+87 за попередню добу).

27-річний мешканець Новояворівська підпалив дільничий пункт поліції

Мешканець Новояворівська кинув у вікно дільничого пункту поліції димову шашку. У приміщенні виникла пожежа. Чоловіка уже затримали поліцейські.

Помер відомий львівський культуролог Роман Кісь

У ніч на 13 грудня у віці 71 рік Львові помер відомий український філософ, антрополог, етнолінгвіст та поет Роман Кісь.

30-річна львів’янка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні. Фото дня

Львів’янка Оксана Бригідир здобула перемогу на чемпіонаті світу з бодібілдингу Elite Pro 12 в категорії фітнес-бікіні. Чемпіонат проходить в іспанському місті Санта Сусана.

15-річна львів’янка отруїлась чадним газом в квартирі у центрі міста

15-річна мешканка Львова отруїлась чадним газом у своїй квартирі на вул. Чехова. Її забрали в лікарню у середньому стані важкості.

Львів’янка відсудила компенсацію за падіння під час ожеледиці

53-річна львів’янка відсудила у Львівського вищого професійного художнього училища 18 тис. грн компенсації. Жінка послизнулася на льоду біля свого будинку, який перебуває на балансі училища, і зламала руку.