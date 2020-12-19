Перший вирок у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі, нові карантинні обмеження та куди піти на вихідних у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 19 грудня.

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Станом на 19 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 695 (+324 за попередню добу).

Суд виправдав звинуваченого у Грибовицькій трагедії екс-чиновника ЛМР

Юрій Голець очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія, яка забрала життя чотирьох людей.

В Україні почали діяти нові карантинні обмеження

Уряд додатково заборонив проводити масові заходи у школах та бенкети у розважальних закладах.

Куди піти у Львові у вихідні 18-20 грудня

Прем'єри вистав, концерти та художні виставки у нашій підбірці подій.

Volkswagen Caddy збив 16-річну львів’янку на пішохідному переході

На вул. Городоцькій у Львові водій автомобіля Volkswagen Caddy збив 16-річну львів’янку на пішохідному переході. Унаслідок ДТП дівчина отримала переломи.