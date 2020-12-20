Неправдиве повідомлення про замінування у Новояворівську, зросте грошова допомога сім’ям загиблих та військовим з інвалідністю та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 20 грудня.

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Станом на 20 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 778 (+83 за попередню добу).

Від ускладнень Covid-19 помер 53-річний професор УКУ Ігор Скочиляс

Ігор Скочиляс помер від ускладнень Covid-19, хоча не мав ніяких хронічних хвороб. Історик понад 20 років викладав в УКУ.

Нетверезий 33-річний чоловік «замінував» нічний клуб у Новояворівську

У місті Новояворівськ на Львівщині поліцейські затримали 33-річного місцевого мешканця за неправдиве повідомлення про замінування місцевого нічного клубу.

З 1 січня зросте грошова допомога сім’ям загиблих та військовим з інвалідністю

Розмір допомоги змінюється щороку, оскільки кратний прожитковому мінімуму, встановленому для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

На залізничній колії біля Підзамче знайшли пораненого чоловіка

Постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої допомоги Львова. Його особу та обставини трагедії зараз встановлюють правоохоронці.