«Донедавна міська мобільність була зав'язана на трамваях і ходьбі пішки».

Прикордонник порівняв бійців ЗСУ зі свинями, пограбування на вул. Володимира Великого, вибори мера Львова. Ці та інші новини у короткому огляді подій від ZAXID.NET за неділю, 20 вересня.

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Станом на 20 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 18 317 (+188 за попередню добу).

Прикордонник з Львівщини порівняв у TikTok бійців ЗСУ зі свинями

У соцмережі TikTok Ігор Шарун, який виявився службовцем Державної прикордонної служби (ДПСУ), опублікував образливе відео на адресу Збройних сил України, де порівнює українських військових з свинями.

У Львові провели ювілейний фестиваль «Балатон Фест»

На стадіоні, що на вулиці Лінкольна, вже п’ятий рік поспіль відбувся «Балатон Фест». Відвідувачі брали участь у спортивний подіях, слухали майстер-класи, лекції та святковий концерт.

Володимир Гірняк відмовився кандидувати на посаду мера Львова

Володимир Гірняк відмовився від кандидування на посаду міського голови Львова. Натомість він очолив загальний список партії до Львівської міської та обласної рад.

Посеред дня на зупинці грабіжники вирвали з рук львів’янина 1800 доларів США

На зупинці на вул. Володимира Великого грабіжники вирвали з рук львів’янина 1800 доларів США та намагалися втекти. Нападників затримали патрульні поліцейські з допомогою очевидців.

«Свобода» оголосила кандидатів у депутати та в мери Львова

Конференція Львівської обласної організації ВО «Свобода» у неділю, 20 вересня, затвердила кандидатів на посаду міського голови Львова та в депутати Львівської міської та обласної рад.