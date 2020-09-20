Володимир Гірняк вирішив не висувати свою кандидатуру на вибори мера Львова

Конференція Львівської обласної організації партії «Громадянська позиція» у суботу, 19 вересня, затвердила кандидатів у депутати Львівської міської та обласної рад. Обидва списки очолив голова координаційної ради партії, екс-заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк. При цьому він відмовився від кандидування на посаду міського голови Львова.

«Відбулися дискусії. Ми висунули свою команду в обласну і в міську раду. Але ми розуміємо, що суто партія «Громадянська позиція» не може провести свого кандидата на посаду міського голови Львова. Тому ми відкинули амбіції і я не буду висуватися на посаду міського голови», − розповів у неділю, 20 вересня, Володимир Гірняк у коментарі ZAXID.NET.

Зі слів Володимира Гірняка, ближче до виборів у жовтні «Громадянська позиція» визначиться, кого з кандидатів підтримає на посаду мера Львова.

Раніше Володимир Гірняк неодноразово заявляв про намір взяти участь у виборах мера Львова. За даними соціологів, станом на початок вересня за нього готові були проголосувати близько 1% виборців.

Натомість Володимир Гірняк очолив загальний список партії до Львівської міської та обласної рад. Також партія представила своїх кандидатів у ради всіх ОТГ.

Перша десятка «Громадянської позиції» до Львівської міськради виглядає так:

Володимир Гірняк, Анатолій Забарило, Олег Білоус, Олена Скочипець, Ірина Огниста, Богдан Михалусь, Олег Мірус, Тетяна Рефцьо, Уляна Кузик, Олег Сорочкін.

Перша десятка загального списку «Громадянської позиції» до Львівської облради:

Володимир Гірняк, Андрій Білоус, Анатолій Забарило, Уляна Дорош, Наталія Кузяк, Микола Шевчук, Василь Курій, Йосип Барабаш, Тетяна Рефцьо, Юлія Лацик.

42-річний Володимир Гірняк раніше брав участь у виборах мера Львова у 2010 та 2015 роках, за результатами посівши четверте та третє місце відповідно. Також Володимир Гірняк одним із перших заявив про готовність балотуватися у мери Львова і цього разу.