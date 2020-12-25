Новий рік та Різдво у Львові.

У Львові кардіохірурги вперше самостійно пересадили серце, синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та інші новини ZAXID.NET за п'ятницю, 25 грудня.

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Станом на 25 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 007 (+220 за попередню добу).

Львівські кардіохірурги вперше самостійно пересадили серце

У лікарні швидкої медичної допомоги цього року пересадили чотири серця. Останню трансплантацію львівські кардіохірурги провели самостійно.

Синоптики попереджають про ожеледицю на Львівщині на вихідних

Про усі надзвичайні випадки, спричинені негодою, мешканцям варто інформувати «Гарячу лінію міста».

У Золочеві водій ВАЗ збив на смерть 69-річну жінку