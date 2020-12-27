Новий рік та Різдво у Львові.

«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення, на Львівщині запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР та інші новини ZAXID.NET за неділю, 27 грудня.

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Станом на 27 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 552 (+191 за попередню добу).

На трасі Київ-Чоп запрацюють три камери автоматичної фіксації порушень ПДР

У Солонці неподалік Львова, а також біля міста Буськ від 30 грудня почнуть працювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Ці камери вже встановлені і довгий час працювали у тестовому режимі.

«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення у січні

«Нафтогаз України» підвищив ціну на газ для побутових споживачів у січні 2021 року до 7,22 грн за кубічний метр, що на 14% вище за встановлену ціну у грудні.

Львівського священика оштрафували за матюки до колишньої дружини

За психологічне насильство в сім'ї суддя Сихівського райсуду Львова Олена Тімченко оштрафувала священика на 340 гривень.

Через перепідключення водогону у Львові обмежать водопостачання

У понеділок, 28 грудня, через перепідключення водогону у Галицькому та Сихівському районах Львова не буде води. На деяких вулицях водопостачання буде відсутнє від 08:00 до 20:00.