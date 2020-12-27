Головні новини Львова за 27 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
фото ЛМР
«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення, на Львівщині запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР та інші новини ZAXID.NET за неділю, 27 грудня.
Станом на 27 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 552 (+191 за попередню добу).
На трасі Київ-Чоп запрацюють три камери автоматичної фіксації порушень ПДР
У Солонці неподалік Львова, а також біля міста Буськ від 30 грудня почнуть працювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Ці камери вже встановлені і довгий час працювали у тестовому режимі.
«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення у січні
«Нафтогаз України» підвищив ціну на газ для побутових споживачів у січні 2021 року до 7,22 грн за кубічний метр, що на 14% вище за встановлену ціну у грудні.
Львівського священика оштрафували за матюки до колишньої дружини
За психологічне насильство в сім'ї суддя Сихівського райсуду Львова Олена Тімченко оштрафувала священика на 340 гривень.
Через перепідключення водогону у Львові обмежать водопостачання
У понеділок, 28 грудня, через перепідключення водогону у Галицькому та Сихівському районах Львова не буде води. На деяких вулицях водопостачання буде відсутнє від 08:00 до 20:00.