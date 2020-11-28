Головні новини Львова за 28 листопада
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
фото Alexander Tolchinskiy
Як депутати місцевих громад Львівської ОТГ ділили землю, львів'янину пропонували роль у серіалі Netflix «Хід королеви», історик розповів про причини і наслідки Голодомору. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за суботу, 28 листопада.
Станом на 28 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 45 052 (+543 за попередню добу, з них 275 у Львові).
На останніх сесіях у населених пунктах Львівської ОТГ переважно вирішували земельні питання. Розповідаємо найцікавіше.
Василю Іванчуку пропонували роль у серіалі Netflix «Хід королеви»
Знаменитий львівський шахіст міг зіграти одну з ключових ролей у нашумілому серіалі Netflix.
У Львові затримали бізнесмена, який застрелив чоловіка у Херсоні
44-річного чоловіка, який шість років переховувався від правоохоронців, затримали у Львові 27 листопада.
Професор Станіслав Кульчицький розповів про причини і наслідки Голодомору.
У дрогобицькій виправній колонії вбили 63-річного в’язня
У п’ятницю, 27 листопада, у виправній колонії у Дрогобичі вбили 63-річного засудженого. Як повідомила Нацполіція Львівщини, підозрюваного у вбивстві уже затримали.
26-річного львів’янина звільнили від покарання за смертельну ДТП
Суд звільнив від відбування покарання 26-річного львів’янина, що зніс ліхтар і огорожу ресторану на в’їзді до Львова, вчинивши смертельну ДТП. Він керував авто у стані алкогольного сп’яніння.