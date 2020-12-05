«Відчуваємо себе першопрохідцями у Львові».

Перевіряєм точність соціологічних досліджень під час виборів у Львові, музей ім. Андрея Шептицького вперше в Україні робить 3D-модель іконостасу, а у зоологічному – відреставрували рідкісного носорога. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за суботу, 5 грудня.

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Станом на 5 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 21 649 (+271 за попередню добу).

Соціологи і вибори

Розповідаємо як львівські соціологи передбачили результати місцевих виборів 2020.

«Відчуваємо себе першопрохідцями у Львові»

У музеї ім. Андрея Шептицького вперше в України сканують іконостас. Йдеться про створення 3D-моделі знаменитого Богородчанського іконостасу кінця XVII – початку XVIII ст. роботи Йова Кондзелевича.

Двом львів'янам, які замордували колишнього війта Миклашева, повідомили про підозру

Вони вчинили розбійний напад на приватний будинок Михайла Пугача та катували його з дружиною.

У Львівському зоологічному музеї відреставрували рідкісного носорога

У зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка відреставрували погруддя рідкісного чорного носорога. Цінний експонат, якому вже понад сто років, довгий час перебував на експозиції, але потребував реставрації.

МОЗ озвучило попередній список обмежень під час локдауну

Міністерство охорони здоров'я планує не закривати церкви, готелі та курорти під час посилення карантину.

Біля залізничного вокзалу у Львові збудують житловий комплекс і ТРЦ

На вул. Залізничній, 7 у Львові збудують житловий комплекс із торговим центром та дитсадком. Зараз ця територія є закинутою й тут зберігають будівельне сміття.