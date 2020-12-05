До соціологів завжди багато претензій, які під час виборів посилюються звинуваченнями у маніпуляціях або агітації. «Мене і моїх знайомих не опитували, значить це все неправда», – радикальний, але досить типовий закид до соціологів під час виборчих кампаній.

Проте точність соціологів можна перевірити. Найпростіший метод – порівняти опитування із реальними результами виборів. В останні тижні виборчої кампанії у Львові дослідження опублікували три соціологічні компанії – київський SOCIS та львівські «Соціоінформ» та Fama. Знайдемо серед них найточнішого.

Вибори до міськради

Усі соціологічні компанії явно переоцінили «Свободу», вказавши, що партія займе третє місце на виборах до міськради. Насправді вона виявилась аж п'ятою, поступившись «Голосу» та «Варті». Результат «Голосу» – велика несподіванка цих виборів: соціологи прогнозували партії подолання бар'єру у 5%, але вона не просто подолала, а стала третьою за популярністю у Львові.

SOCIS найточніше з усіх компаній «спрогнозував» результат «Європейської солідарності»: різниця між їхнім дослідженням (31,7%) і реальним результатом (31,3%) складає всього 0,4%. Така ж ситуація і з результатом «Свободи», якій SOCIS теж «прогнозував» на 0,4% більше, ніж партія отримала. Ще точнішими виявилися дані по партії «Варта», які відрізняються від офіційних всього на 0,2%.

Але SOCIS найбільше з-поміж інших недооцінив «Голос», показавши, що партія ледь долає бар'єр і візьме на виборах всього 5,5%. Реальний результат «Голосу» виявився на 3,4% вищим. Серйозні розходження із результатами виборів також є по Українській галицькій партії, яка, згідно з опитуванням SOCIS, мала отримати 2%, а взяла 4,5%.

Втім, найбільшим мінусом опитування SOCIS виявився результат по «Самопомочі», якій прогнозували аж на 6,5% більше. Це велике розходження із реальними даними і найцікавіше, що така сама ситуація повторилася з іншими компаніями – усі вони прокололися на «Самопомочі», прогнозуючи їй близько 26% голосів. Партія насправді отримала 19,4%. Ну, буває ¯\_(ツ)_/¯

«Соціоінформ» найбільше з-поміж інших переоцінив «Свободу», зате недооцінив «Голос» та Українську галицьку партію. Компанія також виявилася більш «щедрою» до «Слуги народу», показавши, що партія отримає 4,9% – за кілька голосів від подолання бар'єру! Втім, усі ці випадки вкладаются у соціологічну похибку, оскільки по кожному з них різниця з реальними даними не перевищує 2%.

Взагалі ж «Соціоінформ» єдиний вказував, що «Голос» отримає більше голосів, ніж «Варта». Вони також досить точно показали результат «Варти» (як і в SOCIS, різниця всього на 0,2%) та «Батьківщини» (різниця – 0,2%). Але найбільший їхній недолік – це результати лідерів.

«Соціоінформ», як і інші, прогнозував «Самопомочі» 26% голосів, але він єдиний вказав, що ця партія отримає більше за «Європейську солідарність» (хоч і не набагато – на 0.2%). Результати двох партій, згідно з результами опитування, були практично однаковими. Тобто виходить, що «Самопомочі» компанія «додала» 6,6%, а у «Європейської солідарності» «забрала» 5,5%.

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Fama ж показала, що між «Європейською солідарністю» та «Самопоміччю» різниця складає всього 3,5%, хоча насправді цей розрив склав 11,9% Якщо дані по «Європейській солідарності» ще вкладаються у соціологічну похибку, то до «Самопомочі» Fama, як і інші дві компанії, виявилась надто щедрою.

Натомість Fama найточніше показала результат Української галицької партії. Інші не давали УГП і 3%, Fama показала, що партія отримає 4%. Різниця між даними компанії та результатами голосування – всього 0,5%. Значно точнішим, ніж в інших компаній, виявився результат і по «Слузі народу» (різниця 0,1%).

Оскільки всі компанії «прогнозували» «Самопомочі» приблизно однаковий результат у 26% і всі вони однаково помилилися, можна припустити, що це або ситуація з рекордно низькою явкою 25 жовтня і коронавірусом так вплинула, або ж виборці «Самопомочі» в останній тиждень перед голосуванням різко змінили вподобання.

Вибори мера, перший тур

У ситуації із кандидатами на мера SOCIS точно показав дані по лідерах. Різниця між їхнім опитуванням і офіційними даними по Садовому склала 0,9%, по Синютці – всього 0,3%. У порівнянні з іншими компаніями це дуже хороші показники.

Але SOCIS переоцінив Кошулинського, показавши, що той отримує 11,9%, хоча насправді йому вдалося взяти лише 9,8%. На ті ж таки 2,1% SOCIS переоцінив й Ігоря Зінкевича. Взагалі Зінкевич став болючим місцем усіх компаній, оскільки всі вони показували, що той отримає четвертий результат. Виявилося, соціологи просто недооцінили Ярослава Рущишина.

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«Соціоінформ» виявився найменш прихильним до Зінкевича, а це означає, що і найточнішим – різниця між опитуванням і результатами виборів склала 0,7%. Вони ж точніше за інших показали результат Рущишина, хоч різниця із результами голосування склала 1,1%. Натомість компанія трішки переоцінила Тараса Кльофу і недооцінила Юлію Гвоздович, але все це дрібниці.

От справді болючим місцем «Соціоінформу» знову виявились лідери – Садовому компанія «додала» 7%, а в Синютки «забрала» 7%. Суттєва відмінність від результатів голосування.

Соціологи Fama виявилися найменш точними щодо Рущишина та Юринець, але точніше за інших показали результати Васюника та Кльофи і були єдиними, хто вказав, що Гвоздович отримає більше 2%.

Значно важливіше те, що Fama, як і «Соціоінформ», серйозно недооцінила Синютку, вказавши, що він отримає 23,8%, хоча той взяв 31,1%. Тобто різниця – 7,3%, що серйозно перевищує соціологічну похибку.

Міжтур'я

Кілька компаній проводили опитування між першим і другим туром виборів мера, однак результати дослідження опублікував лише SOCIS. І вони виявились дуже цікавими.

Так звана імітація другого туру від SOCIS, яка грунтувалася на відповідях лише тих респондентів, які вже визначилися із кандидатом і точно підуть голосувати, показував програш Андрія Садового. Згідно з даними SOCIS, другий тур мав завершитися із результатом 50,9% на 49,1% на користь Олега Синютки. Розрив – 1,8%.

Синютка, на думку SOCIS, перемагав і тоді, коли брати до уваги всіх, хто точно піде на вибори (навіть, якщо ще не визначився), у такому випадку розрив між кандидатами складав 1,6%. При всіх інших умовах, наприклад, якщо брати всіх виборців чи виборців, які ще вагаються, чи йти голосувати, перемагав Садовий.

Співвласник компанії Socis політтехнолог Ігор Гринів пояснював, що результат другого туру залежатиме від явки: якщо на вибори прийде більше 40% виборців, то переможе Андрій Садовий, якщо 30-40% виборців – то у кандидатів будуть однакові шанси.

Максимально хороший для Садового сценарій від SOCIS прогнозував, що розрив між ним і Синюткою складе 5,3%. Насправді ж цей розрив склав більше 24%, що важко пояснити явкою (яка виявилась трішки меншою за 39%) чи похибкою дослідження.

Екзит-поли

На відміну від звичайних соціологічних опитувань, екзит-поли мають бути дуже близькими до реальних результатів виборів, оскільки проводяться на дільницях у день голосування. Але цього року щось пішло не так.

Після першого туру результати екзит-полів у Львові оприлюднили дві компанії – Liberty report Савіка Шустера та Fama.

Liberty report явно «не додала» Синютці 3,7%, показавши, що між ним і Садовим буде 13,7% розриву, хоча насправді він вийшов меншим – 9%. По інших кандидатах все більш-менш у рамках похибки, хоча соціологи й показували, що Васюник мав би обійти Зінкевича, але так не вийшло.

Liberty report також трішки переоцінили «Голос» (показали на 0,9% більше, ніж вийшло за результатами виборів) і недооцінили «Варту» (на 2%). Але головна проблема у Liberty report виникла із «Самопоміччю», якій компанія прогнозувала 24,1%, тобто на 4,7% більше,.

Fama також виявилася неточною у «прогнозі» результату Синютки, показавши, що той набирає 27,1%, хоча політик взяв 31,1%. Різниця менша, ніж у Liberty report, але все ж вища за похибку. В уточнених даних екзит-полу Fama показувала 11,1% розриву між Садовим і Синюткою, що хоч і менше, ніж у Liberty report, але також не вкладається у похибку. Fama також показувала, що Васюник виявиться популярнішим за Зінкевича і займе п'яте місце на виборах, але він став лише шостим.

Після другого туру екзит-поли у Львові проводили три компанії, щоправда дані оприлюднили лише дві із них – ті ж таки Liberty report та Fama. SOCIS, який також опитував людей на дільницях після другого туру, так і не оприлюднив результати.

Тут соціологи виявилися значно точнішими і практично показали однакові дані. Fama показала, що вибори завершаться із результатом 62,7% на 37,3%, а Liberty report 62,8% на 37,2%. Офіційні результати – 62,25% на 37,75% на користь Садового.

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Самі соціологи пояснювали, що проведення екзит-полів цього року було ускладненим через епідеміологічну ситуацію і паралельне опитування від Зеленського під час першого туру (от у другому турі дані обох компаній виявились дуже точними).

Загалом різниця у кілька відсотків не є причиною не довіряти соціологам. Особливо, якщо цю різницю показують кілька компаній, які не перший рік проводять електоральні дослідження. Потрібно зважати також на те, що ці опитування проводилися мінімум за тиждень до дня голосування, а за такий проміжок часу громадська думка й справді може змінитися.

Одне з досліджень компанії Fama показує, що 20% виборців приймають рішення за кого голосувати безпосередньо на виборчій дільниці, ще 10% – за кілька днів до дня голосування. Окрім того, соціологи ніколи не публікують відсоток відмов від участі в опитуванні, який також важливий для розуміння ситуації.