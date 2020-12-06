Обрали проект церемоніальної будівлі на Янівському кладовищі, підтримка локдауну, штормове попередження та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за неділю, 6 грудня.

+209

Станом на 6 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 21 858 (+209 за попередню добу).

У Львові обрали найкращий проект будівлі для прощання на Янівському кладовищі

Переможцем конкурсу обрали проект хмельницьких архітекторів Віктора Голубєва, Дмитра Райфшнайдера та Андрія Шебалдова.

Прем’єр заявив про тотальну підтримку місцевою владою січневого локдауну

Кабмін провів опитування серед очільників міст та обласних державних адміністрацій щодо того, які заборони або обмеження на час карантину вони підтримують.

Помер викладач Львівського університету фізкультури Ігор Романчук

На 57-му році життя у Львові помер викладач кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського університету фізкультури Ігор Романчук. Він працював в університеті з 1988 року спершу лаборантом, а у 1993 році – викладачем.

Штормові вітри очікуються на заході України в найближчі дні

За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 7 грудня, погоду в Україні визначатиме холодний антициклон з північного сходу. Опадів не буде, а швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с.