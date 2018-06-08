ГПУ відкрила справу на Євгена Мураєва за статтею про держзраду

На Євгена Мураєва відкрито кримінальну справу

В п‘ятницю, 8 червня, Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування з приводу скандальної заяви народного депутата Євгена Мураєва.

Зокрема прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, шо генеральною прокуратурою України 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом України Є. Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 КК України. Підставою для реєстрації стало проголошення з трибуни парламенту нардепом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Євгена Мураєва.

«Мураєв напередодні в інтерв’ю 112 каналу надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну О. Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм», - заявила Сарган.

Нагадаємо, що Євген Мураєв, який є власником телеканалу NewsOne, позафракційним депутатом і головою політради партії «За життя». 7 червня в прямому ефірі телеканалу 112.Україна він назвав українського режисера Олега Сенцова терористом. Після цього ряд українських політиків виступили з вимогою притягнути Євгена Мураєва до відповідальності.