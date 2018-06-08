ГПУ відкрила справу на Євгена Мураєва за статтею про держзраду

Народний депутат в ефірі каналу 112.Україна назвав українського політв'язня Сенцова терористом

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 16:022191

До теми

ГПУ відкрила справу на Євгена Мураєва за статтею про держзраду
На Євгена Мураєва відкрито кримінальну справу

В п‘ятницю, 8 червня, Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування з приводу скандальної заяви народного депутата Євгена Мураєва.

Зокрема прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, шо генеральною прокуратурою України 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом України Є. Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 КК України. Підставою для реєстрації стало проголошення з трибуни парламенту нардепом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Євгена Мураєва.

«Мураєв напередодні в інтерв’ю 112 каналу надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну О. Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм», - заявила Сарган.

Нагадаємо, що Євген Мураєв, який є власником телеканалу NewsOne, позафракційним депутатом і головою політради партії «За життя». 7 червня в прямому ефірі телеканалу 112.Україна він назвав українського режисера Олега Сенцова терористом. Після цього ряд українських політиків виступили з вимогою притягнути Євгена Мураєва до відповідальності.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Нардеп Мураєв назвав українського політв'язня Сенцова терористом і палієм ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук