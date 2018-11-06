Грецький дипломат потрапив у ДТП в центрі Києва

Авто грецького дипломата до ДТП також мало пошкодження

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:143700

До теми

Грецький дипломат потрапив у ДТП в центрі Києва
фото «Інформатор»
Грецький дипломат став учасником ДТП у центрі Києва

У понеділок, 5 листопада, близько 22:30 на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій зіткнулись Volkswagen Passat і Mercedes, за кермом якого був грецький дипломат.

Як повідомив «Інформатор», Mercedes з грецьким дипломатом рухався по вулиці Генерала Алмазова в бік станції метро «Арсенальна». Назустріч йому рухався Volkswagen, який здійснював поворот на вулицю Старонаводницьку і не поступився дорогою.

Фото «Інформатор»

Від удару Volkswagen розвернуло на 180 градусів. Уламки автомобілів розкидало на декілька метрів. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Зокрема, грецький дипломат отримав синці і від госпіталізації відмовився.

Також зазначається, що ще до цієї аварії Mercedes мав вм'ятину на лівому задньому крилі і пошкоджену задню фару.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Дрогобичі внаслідок зіткнення з бусом загинув водій легковика ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук