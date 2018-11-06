Грецький дипломат потрапив у ДТП в центрі Києва

Грецький дипломат став учасником ДТП у центрі Києва

У понеділок, 5 листопада, близько 22:30 на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницькій зіткнулись Volkswagen Passat і Mercedes, за кермом якого був грецький дипломат.

Як повідомив «Інформатор», Mercedes з грецьким дипломатом рухався по вулиці Генерала Алмазова в бік станції метро «Арсенальна». Назустріч йому рухався Volkswagen, який здійснював поворот на вулицю Старонаводницьку і не поступився дорогою.

Фото «Інформатор»

Від удару Volkswagen розвернуло на 180 градусів. Уламки автомобілів розкидало на декілька метрів. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Зокрема, грецький дипломат отримав синці і від госпіталізації відмовився.

Також зазначається, що ще до цієї аварії Mercedes мав вм'ятину на лівому задньому крилі і пошкоджену задню фару.