У Дрогобичі внаслідок зіткнення з бусом загинув водій легковика

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:493340

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Ввечері 5 листопада у Дрогобичі в ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ. Він зіткнувся з мікроавтобусом.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, о 22:51 на вул. В.Великого, 14, відбулось зіткнення між автомобілем Volkswagen Transporter, який рухався від залізничного вокзалу, та автомобілем ВАЗ 2109. Водій останнього, 28-річний дрогобиччанин, від отриманих травм помер на місці події.

Водій буса, 34-річний бориславець, не постраждав.

Обставини аварії встановлюють слідчі.

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