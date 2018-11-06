У Дрогобичі внаслідок зіткнення з бусом загинув водій легковика

Ввечері 5 листопада у Дрогобичі в ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ. Він зіткнувся з мікроавтобусом.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, о 22:51 на вул. В.Великого, 14, відбулось зіткнення між автомобілем Volkswagen Transporter, який рухався від залізничного вокзалу, та автомобілем ВАЗ 2109. Водій останнього, 28-річний дрогобиччанин, від отриманих травм помер на місці події.

Водій буса, 34-річний бориславець, не постраждав.

Обставини аварії встановлюють слідчі.