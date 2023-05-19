Росіяни вичерпали значний запас ракетного озброєння, але їм вдалося налагодити виробництво попри санкції. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, уламки застосованих Росією ракет вказують на те, що вони щойно зійшли з конвеєра, тобто виготовлені в першому кварталі 2023 року.

«Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, ракет "Кинжал" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць», – сказав Скібіцький.

За його словами, «їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції».

За підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія зараз не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.