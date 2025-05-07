осить часто господарі в паніці можуть шукати втікача, який в цей момент ховається за мискою з кормом і дрімає

Хом’яки – допитливі та милі створіння, які здатні втекти з клітки навіть через найменшу щілину. Якщо ваш улюбленець зник, не панікуйте. Головне – діяти спокійно та послідовно, адже улюбленець може ховатись зовсім поруч. Master Zoo розповідає, як повернути хом’яка додому без стресу.

Як повернути хом’яка?

Спершу ви повинні швидко вивести з кімнати маленьких дітей та інших тварин та щільно закрити двері, щоб хом’як не міг вислизнути в інше приміщення.

Потім необхідно уважно оглянути клітку. Якщо дверцята закриті, варто обстежити всі затишні куточки. Гризун міг закопатися в підстилку або сховатись в будиночку. Досить часто господарі в паніці можуть шукати втікача, який в цей момент ховається за мискою з кормом і дрімає.

Якщо ви не знайшли гризуна в клітці, варто почати пошуки у кімнаті. Спочатку попередьте всіх, хто живе у квартирі, що хом’як втік. Люди уважно дивитимуться під ноги, ставитимуть речі й будуть уважнішими до підозрілого шуму, а отже, хом'як не буде ненароком травмований і шансів знайти його швидко стає більше. Після почніть повільно пересуватися по кімнаті вздовж стін, оглядаючи все щілини, простір за меблями, під ліжками та диванами. Хом’яки не схильні ховатись на висоті, тому, швидше за все, втікач знайде укриття внизу.

Особливу увагу у процесі пошуків слід приділити:

Взуттю, сумкам, іграшкам та іншим предметам, що лежать на підлозі. Нижнім полицям та ящикам шаф, тумб, комодів. Лежакам котів та собак. Коробок та кошиків з продуктами – фруктами, печивом. Коробкам для білизни всередині диванів.

Також потрібно враховувати, що хом’як скоріш за все переляканий та щосили ховатиметься від можливої загрози, а отже – сидітиме дуже тихо в найбільш затишному місці.

Особливу увагу приділіть килиму, якщо він є, а також пледам, пухнастим диванним подушкам та іншим подібним предметам. Хом'яки люблять зариватися у довгий ворс, залазити під килим, пледи, і ви можете ненароком наступити на улюбленця або сісти на нього.

Якщо огляд не дав результатів, можливі два варіанти: хом’як дуже добре сховався або встиг втекти до іншого приміщення. У першому випадку необхідно змінити тактику. Сядьте в центрі кімнати, приглушіть освітлення, дотримуйтесь повної тиші. Зазвичай через деякий час хом'як видає себе шурхотінням, і тоді ви зможете продовжити пошуки більш цілеспрямовано.

Якщо втік хом'як у квартирі й часу з моменту втечі пройшло багато, звірятко могло пробратися до іншої кімнати. Тоді потрібно ретельно обшукати по черзі всі приміщення, починаючи з того, що найближче до кімнати, де стояла клітка.

У жодному разі не можна встановлювати пастки – вони завдають хом'яку непоправної шкоди.