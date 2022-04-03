Інтенсивність нанесення Росією ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї по території України знизилась. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ за підсумками минулої доби, 2 квітня.

У зведенні вказано, що ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.

На Сіверщині росіяни завершили виведення підрозділів з територій України до РФ та Білорусі. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей.

На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Проте у Генштабі відзначають, що інтенсивність обстрілів зменшилась.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

Повідомляється, що триває підготовка додаткових підрозділів РФ для участі у бойових діях на території України. Планується створення «добровольчих» батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.