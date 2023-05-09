Ізраїльська армія в ніч на вівторок, 9 травня, завдала ударів по об'єктах радикального палестинського угруповання «Ісламський джихад» у Секторі Гази. Про це йдеться в повідомленні Сил оборони Ізраїлю.

Внаслідок ізраїльських ударів вбито щонайменше 10 осіб і стільки ж дістали поранення. Угруповання «Сарая аль-Кудс», що є крилом «Ісламського джихаду», повідомило про загибель трьох своїх польових командирів.

Жителів півдня Ізраїлю влада просить перебувати недалеко від укриттів, у низці населених пунктів закрито школи і проїзд окремими вулицями.

Причиною чергового загострення стала смерть в ізраїльській в'язниці високопоставленого представника «Ісламського джихаду» після багатомісячного голодування. Радикали в Секторі Гази оголосили про «удари відплати», після чого територію Ізраїлю протягом кількох днів обстрілювали ракетами.