Скульптуру перенесли у нову капличку, де її зруйнували у 1950-х роках

У селі Чишки біля Львова відновили придорожню скульптуру, яку мешканці дивовижним чином врятували від зруйнування у радянський час. Фахівці Artem Renovo розповіли цю історію та показали вигляд барокової фігури після реставрації.

Скульптуру Непорочного Зачаття Діви Марії встановили у Чишках у другій половині XVIII століття. Як розповіла ZAXID.NET співзасновниця Artem Renovo Леся Гануляк, автор скульптури невідомий. Жодних відомостей в архіві, а також старих світлин не вдалося знайти.

У період комуністичного режиму храми закривали, а такі релігійні фігури часто просто розбивали та використовували як будівельний матеріал. Щоб врятувати скульптуру Богородиці від руйнування, місцеві мешканці сховали її на цвинтарі.

«У серпні 1956 року придорожню каплицю зі скульптурою знесли бульдозером. Наступного дня звалище мали прибрати, а про каплицю – забути. Проте вночі місцеві мешканці змогли сховати пошкоджену фігуру вагою понад пів тонни, а згодом перенести її на цвинтар. Тут, серед надгробків, ніхто не зауважив би скульптуру, що колись прикрашала центр поселення», – розповідають фахівці українсько-польського реставраційного колективу Artem Renovo, що займався відновленням фігури.

Скульптуру встановили у каплиці на її первісному місці

Фігура не дуже відрізнялася від надгробних пам’ятників, на її постамент ставили свічки, як на звичайні могили, навіть розмалювали одяг Богородиці. Згодом мешканці Чишок самі зініціювали реставрацію. Леся Гануляк зазначає, що вони в деталях пам’ятали всю історію, як ховали кам’яну скульптуру, де вона простояла на цвинтарі багато років.

У 2023 році завдяки фінансуванню Інституту «Полоніка» колектив Artem Renovo розпочав реставрацію фігури. Фахівці відчистили камінь від нашарувань, відновили втрачений німб, сліди якого були помітні на скульптурі. Обличчя Богородиці передає складні емоції, її одяг деталізований до кожної складочки, що характерно для барокового мистецтва. Вона склала на грудях руки, а ногою наступила на змію, яка тримає в роті яблуко, що символізує перемогу над гріхом.

Після відновлення скульптуру перенесли на її первісне місце. Мешканці спеціально для неї збудували нову капличку на тому самому місці, де стояла попередня.

Чишки, що нині належать до Давидівської громади, існують з XV ст. Село належало монахам-францисканцям. Його населяли здебільшого поляки та німці. У Чишках зберігся костел святого Миколая XVIII ст., який збудували на місці знищених двох попередніх.

Всі фото – Artem Renovo