Канадська судово-медична експертиза катастрофи рейсу PS752 не знайшла підтверджень, що Іран навмисне збив літак МАУ. Водночас криміналісти вважають, що це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель людей. Про це повідомив канадський суспільний мовник CBC News, який ознайомився зі звітом обставин катастрофи літака.

Журналісти, які отримали копію звіту, пишуть, що аналіз базується на всіх доказах, які має Канада.

«Хоча судово-медична група не знайшла доказів того, що збиття рейсу PS752 було навмисним, це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей», – йдеться у звіті.

Водночас в звіті зазначається, що Іран досі не надав достовірного пояснення, як і чому його військові збили літак.

«Низка дій та бездіяльності влади Ірану спричинила небезпечну ситуацію, коли раніше виявлені ризики були занижені та не сприймалися серйозно», – зазначено в повідомленні.

Журналісти уточнюють, що повний доступ до доказів, місця катастрофи та свідків має лише Іран. Сам звіт відкриває Канаді можливість ввести проти Ірану санкції.

Іранські ППО збили літак рейсу PS 752 «Тегеран – Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 людей. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

11 січня влада Ірану визнала, що іранські військові помилково збили літак МАУ. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Іран тривалий час не віддавав бортові самописці збитого літака для розшифрування, пояснюючи це тим, що вони пошкоджені. Зрештою Іран відмовився передавати їх Україні, але передав Франції.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

В Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів компенсації, але МЗС України висловило невдоволення такою сумою. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.