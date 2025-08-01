Олександр Цивінський мав розмову з Юлією Свириденко

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський погодився пройти поліграф. Раніше кандидатуру детектива Національного антикорупційного бюро двічі відхиляв Кабінет міністрів через «безпекові критерії».

Як повідомила в п’ятницю, 1 серпня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уранці вона мала конструктивну розмову з Олександром Цивінським.

Прем’єрка зауважила, що конкурсна комісія ухвалила рішення про призначення Цивінського на посаду директора БЕБ, водночас уряд отримав результати додаткових перевірок кандидата.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі», – написала Свириденко.



Прем’єр-міністерка очікує, що наступного тижня Кабінет міністрів зможе ухвалити «відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом».

Скандал навколо призначення нового керівника БЕБ

Нагадаємо, 24 червня комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки оголосила переможця конкурсу. Ним став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

Уже 7 липня Кабінет міністрів відхилив кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ через «безпекові критерії». Члени уряду запропонували комісії з добору директора Бюро економічної безпеки повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. У відповідь конкурсна комісія повідомила, що не переглядатиме своє рішення про кандидатуру Цивінського, оскільки не має повноважень ухвалювати нових рішень.

21 липня комісія вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ. 30 липня уряд знову відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

31 липня СБУ підтвердила, що підстав для відхилення кандидатури Цивінського на посаду голови БЕБ не було.

Відомо, що скандал навколо призначення Цивінського новим очільником БЕБ виник через повідомлення про нібито російське громадянство батька кандидата. Водночас сам Олександр Цивінський запевняє, що близько десяти років не спілкується з батьком, а інформацію 20-30-річної давнини про його можливе російське громадянство дізнався з телеграм-каналів. Детектив вимагає офіційних підтверджень від правоохоронців щодо наявності в його батька паспорта громадянина РФ.

Що відомо про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Детектив зокрема керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.