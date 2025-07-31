Олександр Цивінський подав офіційний запит для СБУ, щоб дізнатися про лист, в якому йшлося про «безпекові ризики»

Підстав для непризначення детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки немає. Про це повідомили у пресслужбі СБУ на запит самого Олександра Цивінського, повідомив він у четвер, 31 липня.

За словами Цивінського, СБУ не отримувала жодного запиту від Кабінету міністрів щодо його кандидатури. За даними Служби безпеки, перевірку проводили виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

«Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду. Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить “безпекові ризики”, сьогодні не існує», – написав Олександр Цивінський.

Детектив НАБУ наголосив, що конкурсна комісія провела всі етапи відбору кандидатів на голову БЕБ та неодноразово підтвердила його кандидатуру як переможця. Водночас СБУ офіційно не надала заперечення щодо його кандидатури.

Що відбувається з призначенням нового голови БЕБ

Нагадаємо, 24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Водночас під час засідання комісії з добору директора БЕБ члени комісії зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Під час співбесіди з Олександром Цивінським, частина якої проходила у закритому режимі, члени комісії дисертацією детектива НАБУ та можливим плагіатом чи запозиченнями чужих ідей, виконавчими провадженнями та роботою дружини, а також притягненням до дисциплінарної відповідальності самого Цивінського.

7 липня Кабінет міністрів відхилив кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ через «безпекові критерії». Члени уряду запропонували комісії з добору директора Бюро економічної безпеки повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. Втім, комісія з добору голови БЕБ повідомила, що не переглядатиме своє рішення про кандидатуру Цивінського, оскільки не має повноважень ухвалювати нових рішень.

21 липня комісія вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ. Втім, 30 липня уряд знову відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

Олександр Цивінський – уродженець Львівщини. Здобув юридичну освіту, має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Цивінський обіймає посаду керівника 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Детектив зокрема керував спецоперацією «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.