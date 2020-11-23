Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser, повідомив у понеділок, 23 листопада, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно!» – наголосив міністр.

Відомо, що цей електрошокер дозволяє на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров'я. За словами Жукова, Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Усі дії з використання шокера він записує і зберігає. Пристрій вже схвалило Міністерство охорони здоров’я України.

На відео, яке опублікувала патрульна поліція, видно, як Жукову в спину вистрілюють двома електродами, які спричиняють сильну судому по всьому тілу.

Після випробування начальник патрульної поліції зазначив, що це були доволі неприємні відчуття.

«Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули. Наразі почуваюся як після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бійку», – розповів Жуков.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив законопроект, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими. Відтак уряд закликав Верховну Раду внести відповідні зміни до закону «Про Національну поліцію». Першу партію відповідних електрошокерів українські поліцейські вже отримали, тому зараз, перед тим, як їх застосовувати, МВС вважає за необхідне внести уточнення у закон про Нацполіцію.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 листопада у Польщі загинув житель Тернопілськоої області після того, як поліцейські застосували до нього електрошокер. При цьому невідомо, чи пов'язана смерть українця безпосередньо з використанням електрошокера.