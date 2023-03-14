Китай вперше за три роки відкриває кордони для іноземців

Китай вперше за три роки пандемії коронавірусу відкриє кордони для іноземних туристів – країна дозволила видачу всіх категорій віз із 15 березня. Про це повідомляє агенція Reuters.

Скасування цього останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від Covid-19, відбулося після того, як минулого місяця китайська влада оголосила про «перемогу над коронавірусом».

Представники туристичної індустрії не очікують масового припливу відвідувачів у короткостроковій перспективі чи значного підйому економіки. У рік напередодні пандемії, 2019, надходження від міжнародного туризму становили лише 0,9% ВВП Китаю.

Однак відновлення видачі віз для туристів знаменує ширший поштовх Пекіна нормалізувати двосторонні подорожі між Китаєм і світом, скасувавши свої рекомендації громадянам проти закордонних поїздок у січні.

МЗС Китаю повідомило, що в райони Китаю, де до пандемії не були потрібні візи, буде повернено безвізовий в’їзд. Це стосуватиметься й круїзних лайнерів, що проходять через шанхайський порт.

Також буде відновлено безвізовий в’їзд для іноземців із Гонконгу та Макао до найпроцвітаючої провінції Китаю – Гуандун. Торік до Китаю та з нього було здійснено всього 115,7 млн транскордонних поїздок, із них близько 4,5 млн припало на іноземців. У 2019 році до появи Covid до Китаю здійснено 670 млн поїздок, із яких 97,7 млн припадало на іноземців.