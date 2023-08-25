Порнографію у телефоні киянина виявили пд час спроби перетнути кордон

У Львові затримали 46-річного киянина за спробу дати хабар поліцейському, який мав знищити докази злочину. Він пропонував 5000 євро за видалення порно з телефону, який вилучили як речовий доказ проти нього.

«Відносно нього розпочали досудове розслідування за фактом зберігання дитячої порнографії. Заборонений контент виявили у його телефоні, коли він намагався перетнути державний кордон», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваний дав хабар начальнику міграційної поліції Львівської області. За 5000 євро поліцейський мав видалити заборонену порнографію з вилученого мобільного підозрюваного. Однак поліцейський повідомив про пропозицію хабара в Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції і далі діяв за вказівками.

Фото поліції і прокуратури

Підозрюваного затримали під час передачі грошей і повідомили про підозру ще й за ч. 3 ст. 369 ККУ. Попереднє кримінальне провадження проти нього відкрите за ч. 1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії), її розслідує Яворівський відділ поліції.