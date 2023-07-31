Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом отримав майже 7 млн грн.

Як повідомило ДБР у понеділок, 31 липня, підприємець уклав угоду з військовою частиною щодо постачання 1500 комп’ютерів та складових до них. За додаткову плату він продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла в комплекті від самого виробника. Як стверджує ДБР, він запевнив військових, що операційну систему до комп’ютерів купував окремо, і як «доказ» надав фіктивну угоду, яку він сам підробив. Таким чином бізнесмен ввів в оману представників військової частини та змусив їх витратити додаткових 7 млн грн з державного бюджету.

Підприємця підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На час публікації повідомлення ДБР, запобіжний захід йому не обрали.