За словами Кличка, для повноцінної заміни роботи метро місту знадобиться до 1020 автобусів

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про обговорення з Кабміном ініціативи про запровадження безплатного проїзду в наземному громадському транспорті міста. У понеділок, 9 листопада, він заявив, що місто не має стільки водіїв та додав, що уряд заборгував Києву 8 млрд грн субвенції за безкоштовний проїзд пільговиків.

8 листопада Володимир Зеленський доручив представити програму безплатного проїзду в автобусах та маршрутках Києва, а також забезпечити достатній резерв автобусів. На думку президента, таке рішення має підтримати безперебійну роботу наземного транспорту, якщо будуть перебої у роботі метро чи ускладнений рух мостами через Дніпро.

«Премʼєр-міністр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва», – повідомив Зеленський.

Вже 9 листопада на ідею Володимира Зеленського відреагував Кличко, який розкритикував таку пропозицію, зокрема, за питання фінансування цієї ініціативи.

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За його словами, Київ має резерв автобусів для збільшення кількості маршрутів, однак місту бракує водіїв. Загалом на тлі перебоїв у роботі електротранспорту у Києві збільшили кількість маршрутів до 129, на яких курсують 418 автобусів та 685 водіїв. Ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники, які випускають на дороги 680 маршруток.

Віталій Кличко заявив, що наразі комунальне підприємство «Київпастранс» може збільшити кількість автобусів ще на 25 одиниць. Для цього, за словами мера, місту необхідно залучити щонайменше 50 водіїв категорії D. При цьому їм необхідно стажуватися, а КП не зможе їх забронювати через ліміти. Кличко наголосив, що для повноцінної заміни метро знадобиться до 1020 автобусів.

«І про кошти на “безкоштовне”. Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким “забезпечує” держава», – заявив Кличко.

Нагадаємо, на тлі тривалих повітряних атак та перебоїв у роботі громадського транспорту Кабмін обмежив ціни на таксі у Києві під час повітряної тривоги. Уряд підписав меморандум, згідно з яким оператори таксі не можуть підняти ціну на більш ніж 75% до базового тарифу.