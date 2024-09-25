Церква заявила, що не знала про визначення меж Києва, затверджених 2014 року, та оскаржуватиме рішення в суді

Колишній храм УПЦ МП, розташований у Біличанському лісі під Києвом, оскаржує в суді президентський указ про приєднання лісу до Голосіївського національного парку. Про це 25 вересня повідомили у національному парку «Голосіївський» громадській ініціативі «Голка».

Зазначається, що указ, який постановив, що Біличанський ліс поблизу Коцюбинської селищної ради є частиною міста Києва, має розширити Голосіївський парк та набути статусу національного парку, підписали ще у 2014 році. Церква, яку незаконно звели у 2017 році і яка раніше підпорядковувалася Російській православній церкві, вирішила оскаржити указ через 10 років, оскільки їй «відомо про порушення її прав у вересні 2024 року».

Позивач заявив, що «апріорі не міг» дізнатися про порушення своїх прав, оскільки нібито не було зрозуміло, коштом яких земель Біличанського лісу розширили Голосіївський парк, а отже і не пропустив строк звернення до суду. Втім громадська ініціатива «Голка» наголосила, що зображення зі схемою розширення парку офіційно оприлюднили у 2021 році.

Ймовірно, указ оскаржує Храм святого великомученика Георгія Побідоносця, розташований у Коцюбинському, на межі з Києвом. Лише в березні 2024 року церква, збудована у 2017 році, перейшла з УПЦ МП до ПЦУ.

За даними «Голка», церкву встановили незаконно, оскільки у 2008 році ділянку, де вона збудована, передали собі та родичам депутати Коцюбинської селищної ради. Зазначається, що більшість актів прав власності на землю депутатів вже позбавили правоохоронці.

«У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті. Після цього Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Тоді забракло голосів – їх не дали депутати “Слуги народу”, пов’язані з Олександром Дубінським, якого судять за державну зраду», – повідомили активісти.

Втім, попри намагання депутатів у 2024 році Верховний Суд визнав, що Біличанський ліс належить Києву. Тоді ж суд апеляційної інстанції затвердив, що земля під трасою Новобіличі-Ірпінь (Р-30), де й розташований храм – теж територія Києва.

«Відстоюючи ділянку під церквою, площею 0,2 га, яку відвели в постійне користування 2010 року, колишній московський патріархат вирішив скасувати президентський указ, який захистив ліс площею понад 6 000 га», – йдеться у повідомленні громадської ініціативи.

Зазначається, що церкву встановили за головування мера Коцюбинського Сергія Даніша, який нині є в партії «Слуга народу». Активісти повідомили, що у 2022 році громада вимагала заборонити діяльність храму, проте Даніш ігнорував заклики – за даними «Голки», через зв'язок із коригувальницею ворожого вогню та директоркою місцевого дитсадка Аллою Душкіною, яка хотіла стати окупаційною «міністеркою освіти» та втекла до Росії після деокупації Київщини.

У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що Біличанський ліс має найвищий природоохоронний статус і є частиною Голосіївського парку. Якщо провадження щодо оскарження указу президента відкриють, нацпарк «Голосіївський» та Міндовкілля вживатимуть заходів для недопущення «задоволення необґрунтованих позовних вимог».