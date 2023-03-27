Один з дітей упізнав Валерія Астахова, коли побачив його фото

Колишній співробітник нині розформованого українського спецпідрозділу «Беркуту» Валерій Астахов вчиняв насильницькі дії щодо незаконно депортованих до окупованого Криму українських дітей, йдеться в матеріалі російського видання The Insider.

Журналісти стверджують, що встановили особу, яка залякувала і била українських дітей, вивезених до російських «виховних» таборів. Ним виявився колишній співробітник «Беркуту» Валерій Астахов, який брав участь у подіях на Майдані у 2013-14 рр. у лавах силовиків.

Журналістка The Insider повідомила, що поспілкувалася з 17 дітьми, яких нещодавно повернули на територію України, а також з їхніми батьками. За словами 16-річного Віталія, дітей били, їм погрожували і тримали у підвалі. Журналістка показала хлопцю фотографії екс-«беркутівця» Валерія Астахова. Віталій впізнав на них кривдника дітей. Відомо, що у 2014 році Астахов вже вивозив десятки дітей зі Слов'янська Донецької області до Ростовської області Росії.

Як розповів Віталій, у таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував палицю та погрожував, що за підтримку України буде бити. За словами хлопця, він вдарив дівчинку з Херсона, у якої залишився синець.

«Він казав: "Закрию в підвалі, будете там сидіти, підпорядковуватиметеся мені"», – розповів Віталій про Астахова.

Хлопець додав, що в таборі не було постільної білизни, лише брудний матрац і подушка. Погані умови та неякісну їжу в таборах підтвердили навіть ті діти, які не зазнавали жорстокого поводження, пише видання.

За даними «Миротворця», до 2014 року Валерій Астахов служив у МВС України. Після окупації Криму він прийняв російське громадянство і перейшов на службу до МВС РФ в Євпаторії.