Сергій Салаватов контактував із бойовиками «Л/ДНР» та репостив публікації із сепаратистських спільнот

Командування Сил територіальної оборони ініціювала службову перевірку через розслідування hromadske про причетність старшого лейтенанта Сергія Салаватова, якого у серпні 2024 року призначили командиром 107 окремого батальйону ТрО, до незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Командування Сил ТрО ввечері четверга, 17 жовтня.

У пресслужбі Командування відреагували на запит журналістів щодо Сергія Салаватова та заявили, що про причетність військового до збройних формувань «Л/ДНР» у Сил ТрО немає інформації.

«Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію. Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку», – повідомили у пресслужбі Командування Сил ТрО.

Через проведення перевірки Сергія Салаватова тимчасово усунуть від виконання обов’язків командира 107 окремого батальйону ТрО. У пресслужбі Командування додали, що за результатами службової перевірки «буде прийнято відповідне рішення».

За даними hromadske, раніше Сили ТрО оприлюднили ще одну заяву щодо Салаватова, проте видалили її та опублікували нинішню. У попередньому повідомленні йшлося, що призначення старшого лейтенанта на посаду командира батальйону «справді може здатися дивним» для людей, «не знають, як сьогодні все працює в армії». Раніше у пресслужбі Сил ТрО повідомили журналістам, що перевірка щодо причетності військовослужбовців до збройних формувань не входить до повноважень командирів військових частин, через що там не могли знати про можливі зв’язки Салаватова з «ДНР».

Нагадаємо, 16 жовтня журналісти оприлюднили розслідування щодо причетності Сергія Салаватова до збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» – в архівах військового у російських соцмережах виявили світлини та публікації із проросійських і сепаратистських спільнот, а також знайшли в його контактах співробітника окупаційного міністерства внутрішніх справ «ДНР» та бойовика незаконного збройного формування. Крім того, журналісти заявили що у 2014 році Сергія Салаватов брав участь у референдумі про підтримку відокремлення так званої «ДНР».