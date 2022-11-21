Країни Північноатлантичного альянсу вичерпали більшу частину своїх запасів озброєння, у зв'язку з цим виникла необхідність наростити їх виробництво. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Він наголосив, що Альянс повинен активізувати свій потенціал для довгострокової підтримки Києва. Генсек НАТО зазначив, що країнам Альянсу необхідно підготуватися до «довгого шляху» в Україні.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але при цьому важливо пам’ятати, що ця війна – це війна агресії. Одна країна вдерлася до свого сусіда, до України. Ми маємо зрозуміти, що ця війна завершиться за столом переговорів, але це має значення, як будуть проводитися такі переговори. Їх результати залежатимуть від сили на полі бою ... Тож, якщо ми хочемо прийнятного політичного рішення – ми маємо надати більше військової допомоги для України», – наголосив Столтенберг.

При цьому він попередив, що доведеться заплатити певну ціну за зміцнення обороноздатності України, в тому числі варто очікувати більш високих цін на енергоносії та інших економічних наслідків.

«Ми повинні пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров'ю – кожен день, і ми зобов'язані їх підтримувати», – підсумував Столтенберг.

Він вчергове наголосив, що якщо президент РФ Путін припинить воювати – настане мир, але якщо Президент Зеленський й українці перестануть боротися, то Україна перестане існувати як незалежна демократична європейська держава.