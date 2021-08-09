Наплив мігрантів в Литву, а також майбутні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021», створюють ризик виникнення «інцидентів» між військовими НАТО та Росії у Польщі та країнах Балтії. Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс повідомив в коментарі Financial Times, передає «Європейська правда».

Він повідомив, що існує ризик «непорозумінь та певних дій, не схвалених командуванням» під час російсько-білоруських маневрів, які мають відбутися вже у вересні.

«Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте присутність військ на нашій стороні (на литовській, естонській і польській), то це все, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів», – розповів він.

Рінкевичс також назвав наплив нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви «явним проявом гібридної війни». Зазначимо, що спільні навчання «Захід-2021» пройдуть на території Росії та Білорусі біля кордонів НАТО вже 10-16 вересня.

Що відбувається на кордоні Литви та Білорусі

Потік незаконних мігрантів в Литву через кордон з Білоруссю різко збільшився за останні кілька місяців – після того, як Литва запровадила проти Білорусі санкції за репресії режиму Лукашенка проти протестувальників. З початку року на білорусько-литовському кордоні затримали понад 4 тис. людей, більшість з них – громадяни Іраку Литовські прикордонники розвертають їх назад до Білорусі, але туди їх вже не пропускають.

Влада Литви оголосила режим надзвичайної ситуації і почала будівництво на кордоні стіни з колючого дроту. Також Литва звинуватила білоруську владу в тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону. Міністр закордонних справ Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони, «чи то з півдня чи з заходу».

Водночас Ірак тимчасово призупинив авіасполучення із Білоруссю на тлі міграційної кризи в Литві. Відповідне рішення стосується усіх авіаперевізників. Літаки відправлятимуть до Мінська лише для того, аби повернути громадян Іраку додому.