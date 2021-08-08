Литовські прикордонники повернули в ніч суботи на неділю 80 нелегальних мігрантів. Крім того, на білоруській території були чутні одичночні постріли. Про це повідомляє LRT із посиланням Службу охорони держкордону Литви в неділю, 8 серпня.

Більшість мігрантів було повернуто в Білорусь на південній та південно-східній кордонах країни. Вже в світлий час доби литовські прикордонники почули на білоруському кордоні кілька одиночних пострілів, а в сутінках зафіксували також кілька сигнальних ракет.

Зброю литовським прикордонникам застосовувати не довелося. На кордоні продовжують чергувати посилені загоні прикордонників.

Що відбувається на кордоні Литви та Білорусі

Потік незаконних мігрантів в Литву через кордон з Білоруссю різко збільшився за останні кілька місяців – після того, як Литва запровадила проти Білорусі санкції за репресії режиму Лукашенка проти протестувальників. З початку року на білорусько-литовському кордоні затримали понад 4 тис. людей, більшість з них – громадяни Іраку Литовські прикордонники розвертають їх назад до Білорусі, але туди їх вже не пропускають.

Влада Литви оголосила режим надзвичайної ситуації і почала будівництво на кордоні стіни з колючого дроту. Також Литва звинуватила білоруську владу в тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону. Міністр закордонних справ Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони, «чи то з півдня чи з заходу».

Водночас Ірак тимчасово призупинив авіасполучення із Білоруссю на тлі міграційної кризи в Литві. Відповідне рішення стосується усіх авіаперевізників. Літаки відправлятимуть до Мінська лише для того, аби повернути громадян Іраку додому.