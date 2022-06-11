Транспондери літака були відключені, пілот не реагував на радіозапити та візуальні сигнали

У Литві поліція встановлює обставини польоту літака, який без дозволу пролетів через повітряний простір шести країн-членів НАТО. Про це повідомляє «Європейська правда».

Міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков заявив журналістам, що літак вилетів з Литви і без дозволу пролетів над Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сербією, Румунією і нарешті досяг повітряного простору Болгарії. Загалом літак пролетів близько 1600 км. Після приземлення у Болгарії невідома команда залишила літак.

Як повідомив агентству BNS представник департаменту поліції Рамунас Матоніс, досудове розслідування у справі поки не почалося, наразі «з'ясовуються обставини».

Відомо, що у літаку були двоє людей. Вони не мали затвердженого плану польоту, транспондери літака були відключені. Пілот не реагував на радіозапити та візуальні сигнали. В Угорщині та Румунії літак до Болгарії супроводжували винищувачі.

Повітряна навігація повідомила BNS, що протягом останніх 90 днів не отримувала планів польоту, команда літака не вступала в контакт із операторами.

Літак Piper PA-23-250 Aztec минулого тижня продав директор аеропарку Ніди, пілот Бронюс Заронскіс. Проте, він стверджує, що не знає, ким були покупці.

«Це не були литовці. Я не можу сказати, з якої вони країни. Ми спілкувалися з однією людиною російською мовою. Я не знаю імен чоловіків, мене це не цікавило», – сказав він.

За словами Заронскіса, літак придбала якась організація. Він додав, що літак був шестимісним і що люди, які його купили, «були налаштовані дружелюбно».