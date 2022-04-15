Початок навчань спільно з естонською морською піхотою планується наступного тижня

Кораблі 1-ї постійної морської групи НАТО прибули до Таллінського порту. Це кораблі, які братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами. У четвер, 14-го квітня, до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта кораблів прийдуть 15-го квітня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на портал телерадіомовлення ERR.

Першочергове завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом.

«У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту», – зазначено у повідомленні.

За інформацією естонського порталу ERR, група складається з п'яти кораблів. Її очолює фрегат Королівського військово-морського флоту Нідерландів «De Zeven Provinciën», повідомляє агентство «Уніан».

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою «Холодна відповідь». Очікується, що наступного тижня на зміну цим кораблям прийде інша група військово-морських сил Альянсу.

За словами командувача Військово-морських сил Естонії Юрі Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонською морською піхотою.

Зазначимо, що Північноатлантичний військовий альянс регулярно розміщує морські сили в Балтійському морі, щоб підтримувати оборонний потенціал відповідно до договірних зобов'язань.

Нагадаємо, у кінці лютого Росія пригрозила Фінляндії і Швеції після заяви про вступ до НАТО. У випадку вступу Росія заявила про «військові кроки у відповідь». Також Росія погрожує країнам Балтії через підтримку України. У російському МЗС звинуватили Литву, Латвію та Естонію, які є членами НАТО, у розв'язанні «антиросійського психозу».