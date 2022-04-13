Президент просить терміново надати Україні важку артилерію, бронетехніку, танки, системи протиповітряної оборони та літаки

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів із проханням допомогти Україні з озброєнням. Зокрема він просить терміново надати Україні важку артилерію, бронетехніку, танки, системи протиповітряної оборони та літаки.

«Різні експерти казали, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд. Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем», – зазначив 13 квітня у своєму зверненні президент.

Він зазначив, що Україна потребує важку артилерію, важку бронетехніку, системи протиповітряної оборони та літаки. Зокрема йдеться про артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси, артилерійські снаряди (калібр 152 мм), реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS, БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо), танки (Т-72, американські або німецькі аналоги), системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони), бойову авіацію.

«Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну», – звернувся Зеленський.

Він наголосив, що Росія не планує зупинятися. Адже пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож: або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей, як він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України.

«Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло», – закликав Зеленський.

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